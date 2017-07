Bouw nieuwe spoedeisende hulp bij MCL vordert

De bouw van de nieuwe spoedeisende hulp bij ziekenhuis MCL in Leeuwarden vordert goed. Nieuw in de werkwijze is dat er direct al onderscheid gemaakt wordt tussen mensen met eenvoudige klachten en patiënten die direct veel en ingewikkelde hulp nodig hebben. Er zijn zelfs aparte ingangen voor gemaakt. Ook de behandelruimten zijn daar op aangepast en er werken verschillende teams afhankelijk van de ernst van de hulpvraag.

De capaciteit is ook uitgebreid; de nieuwe spoedeisende hulp in Leeuwarden wordt de grootste spoedeisende hulp van het noorden. Daar horen ook faciliteiten bij zoals een ruimte tussen twee grote behandelkamers waar mensen in opleiding een behandeling kunnen volgen zonder dat ze aan de operatietafel hoeven te staan. Ook is er een aparte ruimte voor slachtoffers van zedenmisdrijven of bijvoorbeeld bewoners van de Marwei die medische hulp nodig hebben.

Op 12 oktober wordt het nieuwe complex geopend.