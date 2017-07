De nieuwe Heerenveen-aanwinst Denzel Dumfries wordt donderdagmiddag gepresenteerd in het Abe Lenstrastadion in Heerenveen. Voordat de presentatie begint, moet er echter nog een medische keuring plaatsvinden. Dumfries komt over van Sparta Rotterdam en moet de opvolger worden van Stefano Marzo.

De verdediger speelt het meest op de rechtsback positie, maar kan ook ingezet worden als centrale verdediger of centrale middenvelder.