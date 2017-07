Slapen in 'Buis & Brochje' met Leeuwarden Culturele Hoofstad

Slapen in een rioolbuis; het is niet het eerste waar je aan denkt bij een gezonde nachtrust, maar toch lijkt het er op dat er in 2018 zo'n 3600 tot 5000 mensen zullen slapen in een rioolbuis in het weiland bij De Lytse Geast onder Tytsjerk. Geen bêd & brochje, maar een buis & brochje, zo zeggen de bedenkers van het idee.

Alfred Lehman en Bouwe Hoekstra zijn ervan overtuigd dat het plan in het kader van Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad 2018 een succes wordt. Ze verwachten duizenden bezoekers en zo veel hotelkamers zijn er niet in Leeuwarden en omgeving.

Het idee van de slaapbuizen lijkt op slapen bij de boer, maar dan een beetje anders. De kosten voor een overnachting zullen zo'n 20 euro zijn. Daarvoor ligt er stro klaar in de rioolbuis en krijgen gasten een ontbijtje. En voor pottenkijkers hoeven de gasten niet bang te zijn; voor de nodige privacy kunnen de buizen 'doorkijk-proof' worden gemaakt met doeken voor de uitgangen.