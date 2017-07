"95 procent van de charterschepen is in orde"

Mastenbouwer Piet Blaauw uit Stavoren is het niet eens met het beeld dat de schepen in de chartersector niet goed zouden zijn. De charterwereld reageert verbolgen op de kritiek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De raad stelt dat er veel mis is met onderhoud en veiligheid van de schepen van de bruine vloot. Dat staat in een rapport naar aanleiding van een dodelijk ongeluk, vorig jaar met een gebroken mast in Harlingen.

Volgens Blaauw is 95 procent van de schepen wel degelijk in orde. Veel schippers wachten de 5-jaarlijkse keuring niet af, maar laten de mast en andere zaken vaker inspecteren.

Het negatieve beeld dat nu is ontstaan door het rapport, werkt door in hele sector, dus ook bij de overgrote meerderheid die van goed wil is en die de zaakjes op orde heeft, zegt Blaauw. Toch vindt hij het ook wel goed dat de onderzoeksraad kritisch is, met name op keuringinstanties. Want het kan veel beter, zegt Blaauw. Het zou hem niets verbazen dat er meer schepen rondvaren met masten die door de keuring zijn gekomen en die toch niet goed zijn.