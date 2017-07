Dode dieren: botulisme in Wergea

In het water bij Wergea is botulisme aangetroffen. Het gaat om de omgeving van de Narderbuorren. Sinds vorige week vrijdag zijn meerdere dode dieren gevonden, deze zijn in Lelystad onderzocht. Het laatste dier werd dinsdag nog aangetroffen.

​Uit het onderzoek bleek dat het om botulisme type C ging. Deze variant is niet gevaarlijk voor mensen, maar wel voor dieren. Omwoners wordt geadviseerd om de veiligheidsinstructies van de gemeente op te volgen. Hier hebben omwoners een brief over gekregen. De gemeente vraagt mensen ook om dode of zieke dieren in de omgeving van de Narderbuorren te melden.