Foppe de Haan: winstkans tegen Zweden fifty-fifty

De tegenstander van de Oranjevoetbalvrouwen van komende zaterdag in de EK-kwartfinale is Zweden. Dat is een tegenstander met ervaring. Bij de afgelopen Olympische Spelen werden ze nog tweede. Toch is assistent-bondscoach Foppe de Haan zeer tevreden over hoe het toernooi tot nu toe loopt.

"Drie wedstrijden en 9 punten is veel", zegt Foppe de Haan. "Ik wist vantevoren dat dit een zware poule was. Ze lopen er goed doorheen, ook met een beetje geluk, want die Denen vond ik echt goed. Ik had verwacht dat wij tweede zouden worden, maar we zijn dus eerste geworden."

Wat is de reden van het succes tot nu toe?

"Het is gewoon een goed team. De vrouwen zijn het met elkaar eens. Ze trainen heel goed. Ik zit er vanaf eind oktober bij. Toen ben ik meegeweest naar Schotland. En dan nog wat reisjes tussendoor. Het laatste halfjaar zijn ze veel beter geworden. Sherida weet heel goed wat ze wil, en er zitten ook een paar bij die heel goed kunnen voetballen."

Wat is het Foppe de Haan-effect?

"Ik praat wat met ze en ik train zo nu en dan, maar mijn bijdrage is niet zo groot. Ik breng mijn ervaring mee en vertel ze dat je ook na het verliezen van een eerste wedstrijd nog Europees Kampioen kan worden. Dat hebben wij ook een keer gedaan. Ik probeer de spanning er wat af te halen, en geef ze veel individuele aandacht. Zo van: wat betekent jouw positie en hoe vul je dat in, met beelden erbij. Hartstikkene leuk werk."

Bijzonder dat u de EK-wedstrijden niet vanaf de bank, maar vanaf de tribune bekijkt.

"Er mogen maar zoveel mensen op de bank, en dan moet er gekozen worden. Ik ben maar op projectbasis. Ik ben zometeen weer weg. Met de andere mensen moeten ze verder. Dus ik snap het prima. En op de tribune zie ik ook veel meer. Daar zit ik samen met de keepers-trainer. Die zit naast mij als een soort notulist. Hij schrijft de opmerkelijke zaken en de minuten op. Dat toetsen wij dan in het videosysteem in, en dan kijken we samen wat ervan geleerd kan worden. Dus eigenlijk is de tribune niet zo slecht."

Heeft u ook contact met de trainer?

"Dat mag niet. Je zou een sms kunnen sturen. Maar ik maak vooraf goede afspraken. In de pauze gaan wij naar beneden en dan overleggen we heel kort."

Heeft het enthousiasme voor de Oranje Leeuwinnen u ook verrast?

"Ja, dat had ik nooit gedacht. De vrouwen van FC Twente hebben al eens een keer Champions League gespeeld en toen kwamen er 15.000 bezoekers op af. Dat is al een paar jaar geleden. Dat was toen uniek. Maar zo'n grote belangstelling als nu op dit EK is uitzonderlijk. Dat had ik nooit gedacht. Die eerste wedstrijd is altijd het belangrijkste. Je probeert altijd veel aandacht te genereren om het stadion vol te krijgen. Dat hebben ze prima gedaan, maar als er dan niet gepresteerd wordt, is het voorbij. Die eerste wedstrijd tegen Noorwegen was op vrouwenniveau een hele goeie wedstrijd. Dat kunnen ze dus en dat wordt uitgedragen. En de media geven er veel aandacht aan, zeker de grote kranten."

Afgelopen maandag keken 2,4 miljoen mensen de wedstrijd.

"Dat zijn er een hele boel. Meer dan de Champions League finale. Maar het is ook leuk. Ik krijg van mensen die nooit naar voetbal kijken smsjes of whatsappjes dat ze het leuk vinden."

Kan het team het zaterdag in de kwartfinale tegen Zweden waarmaken?

"Wij hebben in de trainingsfase in de Algarve met 1-0 van Zweden gewonnen. Dat zegt niet alles, want dan zijn de opstellingen anders. Zweden heeft zeer veel routine. Op de Olympische Spelen zijn ze tweede geworden, achter Duitsland. Diezelfde ploeg staat er nu ook. Dus als je wil winnen, moet je echt aan de bak. Ik denk dat het fifty-fifty is."