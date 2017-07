Gouden korfbalmedaille op Spelen

De Nederlandse korfbalploeg heeft een gouden medaille gewonnen op de World Games 2017 in Polen. In de finale in Wroclaw was het Nederlandse team te sterk voor het Taiwanese team. Bij Oranje doet onder andere Erwin Zwart van korfbalclub LDODK uit Gorredijk mee. De Nederlanders waren met 26-14 veel te sterk voor de Taiwanezen. De troostfinale ging tussen Duitsland en België. De wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door België.

De World Games worden beschouwd als een soort auditie voor sporten die (nog) niet Olympisch zijn. Het worden ook wel de Olympische Spelen voor niet Olympische sporten genoemd. Naast korfbal is er bijvoorbeeld ook ruimte voor vuistbal, bowlen en reddend zwemmen.

Erwin Zwart is niet de enige Fries die meedoet aan de World Games. Aanstaande zaterdag komen de Friese touwtrekkers in actie.