Partuur Franeker wint de Jong Feintepartij

Het partuur van Franeker heeft in Oosterend de Jong Feintepartij gewonnen. Het partuur van Allard Hoekstra, Djurre Seerden en Marco de Groot was te sterk voor het partuur van Sexbierum. In het begin van de partij kon Sexbierum nog goed meekomen. Na een 1-1, liep Franeker echter uit naar een 4-2 voorsprong. De partij werd weer spannend gemaakt doordat Sexbierum het verschil weer terugbracht naar één eerst. Uiteindelijk was Franeker met 5-3 toch te sterk voor de jongens uit Sexbierum.

De parturen van Winsum en Menaam moesten in de halve finale hun meerdere erkennen in de finalisten, en kregen de derde prijs.