Kamervragen over veiligheid scheepvaart na mastongeluk

Het CDA in de Tweede Kamer stelt Kamervragen over het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiiligheid naar aanleiding van het mastongeluk in Harlingen. Tweede Kamerlid Harry van der Molen uit Leeuwarden en zijn collega Martijn van Helvert willen van minister Melanie Schultz van Haegen weten wat zij doet om het toezicht op de keuringsinstanties te verbeteren.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid komt tot de conclusie dat tradtionele zeilschepen niet vaak genoeg worden gecontroleerd. De Inspectie voor de Leefomgeving op de keuringen moeten toezien, maar doet dat onvoldoende. Harry van der Molen wijst erop dat de bruine vloot de laatste jaren erg gegroeid is. In de Kamervragen vraagt hij zich af of dat van invloed is op het tekortschietende toezicht.

Bij het zeilschip Amicitia in Harlingen was de mast helemaal doorgerot, terwijl die in 2012 nog was goedgekeurd.

De mast brak vlak voor het binnenlopen van de haven af en viel op gasten aan boord. Drie opvarenden uit Duitsland kwamen bij het ongeluk om het leven..