"Stijging aantal meldingen over ratten op Vlieland"

"Er is geen sprake van een rattenplaag op Vlieland". Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Vlieland. Wel zijn er dit jaar meer meldingen over ratten op het eiland dan andere jaren. Maar een plaag zou een te grote benaming zijn.

Eerder deze maand waarschuwde de gemeente al voor de toename van het aantal ratten op het eiland, en voor een dreiging van een rattenplaag.

De ratten houden zich onder andere op bij huizen en in recreatiegebieden. De gemeente waarschuwt de burgers om afval niet naast containers te deponeren en etensresten niet op het terras te laten staan.

Als de gemeente een melding over een rat ontvangt, gaat iemand van de gemeente bij de melder langs om instructies te geven over wat hij of zij moet doen om overlast te voorkomen of bestrijden.

Het is niet duidelijk hoeveel meldingen over ratten de gemeente Vlieland precies heeft ontvangen.