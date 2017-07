Grote knal bij Het Bildt: ''Alles trilde''

Inwoners van Het Bildt zijn woensdagmiddag tegen drieën behoorlijk geschrokken van een grote knal die te horen was en die de ruiten liet trillen. Waarschijnlijk gaat het om een vliegtuig dat door de geluidsbarrière gegaan is. De vliegbasis van Leeuwarden doet daar momenteel onderzoek naar. Duidelijk is wel dat er op het moment van de knal wel vliegtuigen van de basis in de lucht waren.

Die vliegtuigen zijn om ongeveer 16.00 uur terug. Dan kan de vluchtrecorder uitgelezen worden, om te zien of er te hard gevlogen is. De basis heeft al meldingen gekregen uit Minnertsga, Nieu

Dy fleantugen binne om ûngefear 16.00 oere wer werom. Dan kin de flechtrekôrder útlêzen wurde, om te sjen oft der te hurd flein is. De basis hat al meldingen krigen út Minnertsgea, Nij Altoenae en St.-Annaparochie. Omdat het mooi weer is, waren veel mensen buiten, op het moment van de knal.

''Alles trilde''

Agaath St.-Jacobiparochie zegt dat ''alles trilde''. Eline uit St.-Annaparochie zegt dat het een ''mega klap'' was, alsof er een bom viel. Haar kinderen zijn helemaal van slag en zelf dacht ze een moment dat haar huis aan de dijk instortte. De eigenaar van de garage in St.-Jacobiparochie zat op zijn kantoor en dacht dat er in de poetsruimte daar naast iets helemaal misging.