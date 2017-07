Duo probeert nepgoud in te ruilen voor sieraden

De politie is op zoek naar een duo dat in Groningen en Fryslân probeert nepgoud te verkopen aan juweliers. De eerste meldingen kwamen woensdagochtend uit stad Groningen en Hoogezand. Via Burgernet is een poging gedaan de verdachten op te sporen, maar tot nog toe heeft dat niets opgeleverd.

Het zou gaan om een man en een vrouw met een Oost-Europees uiterlijk. Zij gaan bij juweliers langs om nepgoud in te ruilen voor sieraden. De politie waarschuwde woensdagmiddag via Twitter dat het duo ook in Drachten zou zijn gesignaleerd. Juweliers krijgen de oproep dat ze alert moeten zijn op de oplichters.