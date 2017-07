Werkstraf voor Kollumer (24) vanwege winkeldiefstal

Een 26-jarige vrouw uit Kollum heeft zestig uren werkstraf gekregen voor het stelen uit drie diverse winkels in haar woonplaats. Van de zestig uren zijn er dertig voorwaardelijk. De vrouw had spullen gestolen bij de HEMA, het Kruidvat en de Jumbo. Ze zei dat haar man schulden zou hebben, en dat ze daarom financieel krap zaten.

Volgens de officier van justitie waren de gestolen spullen echter niet bedoeld voor basisbehoeften. Zo had ze make-up kwasten, snoepgoed en armbanden meegenomen. Volgens de reclassering heeft de verdachte veel meegemaakt in haar geboorteland Syrië. De rechter vond de diefstal in drie winkels echter te ernstig om het af te doen met een geldboete.