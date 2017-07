Johanna Jacoba komt als beurtschip terug op IJlst-Sneek

De Johanna Jacoba is een beurtschip dat in vroegere tijden beurtdiensten onderhield tussen Workum en Bolsward en tussen IJlst en Sneek. Het schip is van 1909 en heeft in meer dan honderd jaar veel meegemaakt. In de Tweede Wereldoorlog werd het schip gevorderd door de bezetter. De geallieerden hebben het schip in Groningen laten zinken. Na de oorlog kwam het weer in de vaart. Van 1960 tot 1992 heeft het beurtschip in Noord-Holland rondgezworven.

Sinds 1992 is het schip in bezit van de gemeente Súdwest-Fryslân en wordt de exploitatie gedaan door vrijwilligers. En net als vroeger vaart het schip weer tussen IJlst en Sneek.

De Johanna Jacoba is ook in te huren voor een unieke vaartocht over de Friese wateren.