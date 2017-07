Centrum Joure in het teken van Boerenbruiloft

Het centrum van Joure staat woensdag volledig in het teken van de 63e Boerenbruiloft. Dit folklorische evenement is door de jaren heen uitgegroeid tot één groot feest. Er worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals een defilé door het centrum, een negentiende-eeuwse bruiloft en ringrijden. Deelnemers en vrijwilligers bij de Boerenbruiloft zijn gekleed in traditionele kleding afkomstig uit ongeveer 1850.

''Mooie ceremonie''

Voor Janna en Sjoerd was er woensdagochtend een bijzonder moment: zij speelden amen de bruiloft uit de negentiende eeuw na. ''Het was een heel mooie ceremonie'', vertelt Janna. ''Ik vond het heel mooi om te doen.'' Haar man Sjoerd was ingenomen door de entourage: ''ik ben erg onder de indruk van hoe zo'n ceremonie 150 jaar geleden precies ging.''