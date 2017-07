Openingstijden brug Skarster Rien in het voordeel auto's

De brug in de A6 over de Skarster Rien krijgt strakkere bedieningstijden. Met de maatregel wil Rijkswaterstaat wat doen aan de lange files op de A6. Het verkeer op de snelweg heeft al last van de werkzaamheden voor het vervangen van de rotonde bij Joure, maar had vooral in de avondspits ook te maken met de brug die steeds open ging. Daardoor liep de wachttijd aardig op.

Om te zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer gaat de brug met ingang van 1 augustus voor 9.10 uur 's ochtends en tussen 15.40 en 18.40 uur 's avonds niet langer open voor de scheepvaart. Tegelijkertijd wordt de bediening in de avonduren uitgebreid, zodat schepen 's avonds wat later door de brug kunnen.