Sippy Tigchelaar gezicht van Skûtsje Journaal op Omroep MAX

Omroep MAX zendt vanaf zaterdag 5 augustus iedere dag een journaal uit over het jaarlijkse SKS kampioenschap skûtsjesilen op NPO 1. In dat live-programma, met de naam Skûtsje Journaal, zal onder andere een wedstrijdverslag te zien zijn. Verder wordt door middel van reportages met bekende Friezen en Nederlanders ingegaan op het ontstaan van het skûtsjesilen, worden de schippers voorgesteld en wordt uitleg gegeven over de regels.

Skûtsje Journaal wordt gepresenteerd door Sippy Tigchelaar, voormalig topschaatsster en jarenlang skûtsjeverslaggever voor Omrop Fryslân. Het commentaar bij het wedstrijdverslag wordt gegeven door Age Veldboom, oud-skûtsjeschipper bij de IFKS en eigenaar van het Skûtsjemuseum. Het Skûtsje Journaal is een samenwerking tussen Omroep MAX, Omrop Fryslân en de Sintrale Komminsje Skûtsjesilen (SKS).

''Goed voor het skûtsjesilen''

Voorzitter René Nagelhout van de SKS is verheugd over de extra aandacht voor zijn evenement: “Hiermee krijgt ons kampioenschap landelijke aandacht. Dat is goed voor het skûtsjesilen.” MAX-directeur Jan Slagter verwacht veel van de samenwerking: “Het skûtsjesilen is een prachtige sport, die ik graag een groter publiek gun. Met deze uitzendingen gaan we aan onze kijkers laten zien hoe mooi deze traditie is.” Hoofdredacteur Klaas Geert Bakker van Omrop Fryslân: “Het is een uitdaging om dit programma met Omroep MAX te maken en zodoende de prachtige en spectaculaire beelden die wij al jarenlang van het skûtsjesilen maken een breder podium te geven.”

Het Skûtsje Journaal wordt dagelijks van zaterdag 5 tot vrijdag 18 augustus uitgezonden om 17.25 uur op NPO 1.