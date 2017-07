''Schipper Amicitia nog altijd aangedaan"

De schipper van het zeilschip Amicitia is volgens directeur Boerema van zijn verzekeringsmaatschappij nog altijd erg aangedaan door het ongeluk van bijna een jaar geleden. Samen met zijn partner was hij aan boord van het schip toen de drie Duitse mannen om het leven kwamen. De schipper uit Stiens heeft meegewerkt aan het onderzoek, maar heeft de officiële versie ook woensdag pas onder ogen gekregen.

Hij vaart alweer met de Amicitia, zegt Boerema, maar is vooral in afwachting van het besluit van het Openbaar Ministerie. Dat onderzoekt o de man dood door schuld opgelegd kan worden. Verwacht wordt dat hier over een paar maanden duidelijkheid over komt.