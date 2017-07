Elske DeWall op Glemmer Beach

Elske DeWall is op zaterdag 2 september een van de artiesten op het strandfestival Glemmer Beach in Lemmer. De zangeres schitterde kort geleden nog als Maria in The Passion. Het festival van drie dagen heeft meer grote namen. Zo zal Guus Meeuwis het festival afsluiten. Er zijn ook optredens van de Skere Heren en de Lemster DJ Stef. Glemmer Beach is het festival met blote voeten in het zand aan het water.