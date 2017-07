Modeketen Witteveen met winkel in Drachten failliet

De keten Witteveen Mode is door de rechtbank Midden-Nederland failliet verklaard. De keten met kleding voor vrouwen heeft ongeveer honderd filialen, waaronder eentje in Drachten die vorige week geopend werd. Het bedrijf met het hoofdkantoor in Zeistra zat al langer in zwaar weer. Het is niet duidelijk of de winkels nog open gaan en of er een doorstart komt. De curator komt in de loop van de dag met een verklaring.