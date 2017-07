Ameland krijgt plaats voor verbinding en bezinning

Ameland krijgt een plaats waar mensen rust kunnen vinden en zich kunnen bezinnen. Het is een initiatief van de hervormde gemeente op het eiland. Die kocht in maart dit jaar een boerderij, die nu gebruikt zal worden als plaats voor verbinding en bezinning. Ook wordt er aandacht gegeven aan kunst, muziek en filosofie. De gemeente kwam op het idee doordat er steeds minder mensen in de kerk komen. Met deze plaats wil de gemeente die mensen een plaats bieden voor rust en stilte.