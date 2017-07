Tom Dumoulin won de 36e editie van de Profronde. In zijn roze shirt zei hij na afloop: "Het was mijn eerste keer hier, maar dit was echt een heel mooi criterium. Ik kom hier volgend jaar graag weer."

We maakten een compilatie van een mooie dag in Surhuisterveen, waar volgens de organisatie 31.000 toeschouwers op afkwamen.