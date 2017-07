UPDATE: Actievoerders Schilkampen weer naar huis

De actievoerders bij Schilkampen zijn weer naar huis. Op verzoek van de politie hebben ze hun protest gestaakt. De gemeente is daarna begonnen met de eerste voorbereidingen. Woensdagochtend waren ongeveer vijftien mensen bij Schilkampen in Leeuwarden om actie te voeren tegen de nieuwe doorvaart. De gemeente wil een vaarroute van 15 meter breed maken voor de recreatievaart. De mensen van Schilkampen zijn bang dat dat de doodsteek is voor de zeeevogelkolonie, terwijl er volgens hun wel goede alternatieven zijn.

Het werk werd al een keer uitgesteld omdat het broedseizoen nog niet was afgelopen. De bewoners zijn niet tegen een doorvaart tussen De Tynje en De Kurkmeer, alleen niet zo breed en niet op die plaats. De aannemer die het werk zal uitvoeren is bezig met de voorbereidingen. Een groepje politiemensen staat op afstand te kijken. Het wachten is nu op de gemeente.