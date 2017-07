Mast Amicitia verrot, niet genoeg toezicht op sector

De bruine floot met historische schepen moet professioneler opgezet worden. Daarnaast moet er meer toezicht komen op de sector. Dat is de uitkomst van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar het ongeluk met het zeilschop Amicitia vorige zomer. Uit het onderzoek blijkt dat de mast voor een groot deel verrot was en dat er onterecht een veiligheidscentificaat voor zes jaar was verleend.

De Onderzoeksraad zegt ook dat door de grote commerciële groei van e afgelopen jaren, een achterstand is ontstaan in de kennis over veilig onderhoud van deze bijzondere schepen. Ook de certificering en het toezicht op de bruine vloot is niet voldoende. Keuringsinstanties houden zich niet aan de wettelijke voorschriften en toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport ontbreekt.

Mast afgebroken

Op zee, niet ver van de haven van Harlingen, brak vorig jaar augustus de voorste mast van de zijlboot Amicitia af. De mast klapte naar beneden en daardoor kwamen drie Duitse toeristen om het leven. In september stelde de Onderzoeksraad een vervolgonderzoek in naar de oorzaak van het ongeluk, maar ook naar de certificering van de historische schepen die worden verhuurd.

Duits onderzoek: mast verrot

Uit een Duits onderzoek dat vorig jaar oktober naar buiten kwam, bleek dat de plek waar de mast van de klipper Amicitia afbrook, voor driekwart verrot was. Volgens de Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung zat het breukvlak bij een ijzeren plaat die tegen de mast geschroefd was. Onder de plaat waren reparaties niet goed uitgevoerd, waardoor water in de mast kon komen en de mast op die plaats rotte. Naar aanleiding van het ongeluk inspecteerde de Inspectie Leefomgeving en Transport in oktober diverse schepen van de bruine floot. Het ging om enkele tientallen schepen uit dezelfde bouwperiode, die met hetzelfde materiaal gebouwd zijn.

Drie Duitse toeristen

Bij het ongeluk met het zeilschip kwamen drie mensen om het leven. Het ging om een 19-jarige man uit Schiffweiler, een 43-jarige man uit Neubrunn en een 48-jarige man uit Mölsheim. Na het ongeluk ging de zeilboot terug naar de haven van Harlingen. Daar werden de 51-jarige schipper uit Stiens, zijn vrouw en de negen andere opvarenden opgevangen en meegenomen naar het politiebureau. Zij raakten niet gewond bij het ongeluk. De Duitse opvarenden behoorden allemaal tot dezelfde familie.