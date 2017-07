Vrijspraak brand De Kelders niet goed voor de veiligheid

Dat de Leeuwarder kamerverhuurder Wyb Feddema vrijgesproken is voor de dood van een student bij de brand aan De Kelders in 2013, is geen goede zaak voor de brandveiligheid in de binnenstad. Dat zegt brandveiligheidsadviseur Rudi de Boer. Een veroordeling was voor de eigenaren van gebouwen een nieuwe aansporing geweest om na te gaan hoe het staat met de brandveiligheid, maar de kans dat ze dat nu nog zullen doen lijkt niet zo groot meer, zegt hij.

De rechter bepaalde dinsdag dat het Feddema niet aangerekend kan worden dat zijn gebouw niet aan de eisen voldeed. Hij had geen onderzoek gedaan, maar dat was ook niet verplicht, blijkt uit de uitspraak.