Nard Brandsma de beste ljepper in IJlst

Nard Brandsma was dinsdagavond weer eens de beste fierljepper. In IJlst sprong de Workumer 20.33. Sytse Bokma uit Hindeloopen werd tweede met 19.46, Ysbrand Galama uit It Heidenskip derde met 18.41. De winst bij de vrouwen ging naar Marrit van der Wal met 15.46, voor Melanie Heins met 13.36.

Jan Teade Nauta was op zijn thuisschans de beste bij de junioren met 18.82, Freark Kramer werd tweede met 17.99. Bij de jonges was Wietse Nauta de beste. Hij won met een persoonlijk record van 18.92. Bente Vlas pakte de winst bij de meisjes met 14.08.