Accolade gaat honderden oude balkons herstellen

De helft van de 614 oude balkons die woningcorporatie Accolade onderzocht heeft, voldoet niet aan de eisen. Bij twee van de balkons was er zelfs acuut gevaar. Dat blijkt uit een onderzoek van de woningcorporatie bij huurwoningen met balkons in en om Drachten, Franeker, Heerenveen, Joure en Sneek. Het Rijk heeft zo'n onderzoek verplicht gesteld, nadat in 2011 vijf balkons van de Antillenflat in Leeuwarden neerstortten. Accolade heeft 97 balkons onmiddellijk gesloten. 203 andere balkons zijn nog wel toegankelijk, maar de bewoners mogen er bij een eventuele verhuizing geen verhuislift tegenaan zetten. Daar zouden de balkons niet tegen kunnen.

Accolade is al bezig met het herstellen van de balkons. De kosten worden geschat op meer dan zeven ton.