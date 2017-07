Yta Strikwerda genomineerd voor Gouden Venus van MIlo

Yta Strikwerda uit Wolvega is genomineerd voor de Gouden Venus van Milo. Dat is een prijs voor mensen met een beperking die wat goeds doen voor de gemeenschap en daardoor anderen inspireren. Yta, die het syndroom van Down heeft, staat op een lijst met honderd namen van meer of minder bekende Nederlanders met een beperking. Yta is al eens op televisie geweest bij Paul de Leeuw in zijn show.

Strikwerda is genomineerd, omdat ze haar eigen levensverhaal heeft opgeschreven in het boek 'Up Power' en daarover vertelt op scholen. Bovendien is ze ondernemer en wil ze meer mensen met een Down-syndroom opleiden tot ambassadeur in Nederland. Stemmen op Yta kan tot 15 september. Op 30 september krijgt de winnaar een Gouden Venus van Milo en 10.000 euro.