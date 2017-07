Dumoulin wint Profronde Surhuisterveen voor Mollema

Tom Dumoulin heeft dinsdagavond de Profronde van Surhuisterveen gewonnen. De winnaar van de Giro d'Italia was in de eindsprint te sterk voor Bauke Mollema, die tweede werd, en de Sloveen Primoz Roglic. Met de winst is Dumoulin de opvolger van Chris Froome, die vorig jaar nog de vlugste was in Surhuisterveen. Twee jaar geleden won Peter Sagan de Profronde.

Dumoulin was na afloop enthousiast, en niet alleen omdat hij zelf won. "Het was mijn eerste keer hier, maar ik vind dit een heel mooi criterium. Ik ga zeker terugkomen."