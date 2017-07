VIDEO: Dumoulin, Groenewegen, Weening en Bergsma in S'fean

De 36e Profronde fan Surhuisterveen was dit jaar zonder de gele truiwinnaar Chris Froome, maar met Tour de France etappe-winnaars en de roze trui. Zo is dit jaar Dylan Groenewegen een van de deelnemers. Hij won zondag nog de massasprint op de Champs Elysées in Parijs. Ook Primoz Roglic en Bauke Mollema wonnen een etappe. Pieter Weening werd eerder dit jaar de bergkoning van de Ronde van Oostenrijk. Schaatser en Olympisch Kampioen Jorrit Bergsma deed ook mee. Maar misschien wel grootste attractie is Tom Dumoulin. Hij reed in zijn roze trui en won de Giro d'Italia.

Wij spraken voor de start met Dumoulin, Groenewegen, Bergsma en Weening.