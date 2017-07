Robbeboat oan de grûn, KNRM evakuearret 96 toeristen

De KNRM heeft dinsdagavond bij Amelân 96 passagiers geëvacueerd van de WL35 Brakzand, die op de Blauwe Balg in de Waddenzee aan de grond was geraakt. Het gaat om een zogenaamde robbenboot, vol toeristen die zeehondjes willen zien. Bij vloed raakte de boot na verloop van tijd weer los, maar de meeste toeristen wilden daar niet op wachten. Sommige moesten de laatste veerboot naar Holwerd nog halen, en dat was anders niet gelukt.

Dy passagiers zijn door drie reddingboten van de KNRM en drie schepen van Veltman Marine Service weer naar de haven gebracht. Naastj de twee van Ameland kwam ook de reddingboot van Terschelling om te helpen. "De passagiers vonden het prachtig", zegt Ab Kiewied van de robbenbot. "Sommige wilden zelfs nog blijven, maar toen ze zagen dat de KNRM nog wel plek had, gingen ze toch maar mee. Normaliter moeten ze betalen voor een tocht met de speedboot! En voor de KNRM was het ook een mooie oefening. Nu hebben ze dit ook eens meegemaakt. Het ging allemaal heel vlot."