Mast van charterschip breekt op het IJsselmeer

Op het IJsselmeer is dinsdagmiddag de top van de mast van een charterschip afgebroken. De top van de mast bleef steken bij de gaffel en viel niet op het dek. Daardoor raakte niemand gewond. Doordat de masttop was gebroken, kon het grootzeil niet worden neergehaald, en werd het schip grotendeels onbestuurbaar.

De KNRM van de reddingstations Enkhuizen, Andijk en Medemblik schoot te hulp en bracht het schip met een sleepverbinden weer terug in de veilige haven van Enkhuizen. Het charterschip had 14 gasten en twee bemanningsleden aan boerd. De gasten waren erg geschrokken van het ongeluk, maar mankeerden verder niets. De gebroken masttop zwaaide hoog boven het dek heen en weer, maar viel niet. De gasten verbleven veilig op het achterdenk en konden in Enkhuizen weer veilig van boord stappen.