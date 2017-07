Scherpere controle provincie op oneigenlijk gebruik subsidie

Om misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies te voorkomen heeft de provincie Fryslân de regels aangescherpt. Ook zijn drie toezichthouders aangewezen met de bevoegdheid om controles uit te voeren bij bedrijven of ynstellingen. De provincie wil ook dat instellingen zelf op tijd melden wanneer de aktiviteiten waar de subsidie voor verleend is niet binnen de afgesproken termijn plaatsvinden. Instanties die dat niet doen moeten rekening houden met een korting van 3 % op de toegezegde subisdie.

Met de nieuwe regels wil de provincie misbruik en oneigenlijk gebruik van provinciale subsidies aanpakken. De provincie zal zich ook zelf in eigen huis inspannen om misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies in de gaten te houden. De provincie zal de nieuwe aanpak in 2019 evalueren om te bekijken of de nieuwe aanpak ook vruchten afwerpt.