Cambuur trekt drie spelers aan: Smeets, Rosheuvel en Schils

SC Cambuur was dinsdag bijzonder actief op de transfermarkt. Vanaf woensdag wordt de eerste selectie versterkt met maar liefst drie spelers. Middenvelder Bryan Smeets (24) komt over van De Graafschap. De Limburger Smeets maakte in 2009 zijn debuut in het betaalde voetbal bij MVV, en maakte in 2015 de overstap naar De Graafschap. Hij heeft voor twee seizoenen getekend bij Cambuur.

Darren Rosheuvel (23) komt over van FC Utrecht. Hij heeft voor een seizoen getekend, met een optie voor een tweede seizoen.

Van het Belgische Lommel United komt middenvelder Mathias Schils naar Leeuwarden. Schils speelde de afgelopen twee seizoenen in de Belgische Tweede Klasse. Daarvoor spelde hij vier jaar lang voor VV Sint-Truiden. Schilt heeft een contract getekend voor twee jaar, met een optie voor nog een seizoen.