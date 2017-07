Actie voor behoud biotoop vuurvlinder in Rottige Meenthe

De zeer zeldzame grote vuurvlinder krijgt dit jaar nog wat extra hulp in natuurgebied de Rottige Meenthe bij Wolvega. Europa betaalt daar aan mee, want de soort is eigenlijk alleen nog maar hier te vinden. Het moerasgebied is ooit door vervening ontstaan en wanneer alles stap voor stap weer dichtgroeit, ontstaat een zeer bijzondere natuur.

De vuurvlinder is zo zeldzaam dat het ook wel als 'de Friese panda' gezien kan worden.

De vuurvlinder is te vinden bij de overgang van land naar water. Daar groeit de plant waar de vlinder eitjes op afzet en op overwintert. Probleem is alleen het dichtgroeien van het gebied wanneer er niks aan gedaan wordt. Dan blijft alleen moerasbos over. Om dat te keren worden er gedeeltes moerasbos opgeruimd. En dat is niet voor het eerst. Begin vorig jaar is dat al op grote schaal gedaan. Dit jaar krijgt dat een vervolg.