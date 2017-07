Siep Anema wil opgezette grizzlybeer opnieuw importeren

Siep Anema uit Arum zal zijn opgezette grizzlybeer mogelijk opnieuw invoeren. Anema haalde de beer in 2014 uit Canada naar Nederland, maar omdat hij niet de juiste papieren had, werd het dier in beslag genomen door het ministerie van Economische Zaken. Het dier staat sinds die tijd in een opslagloods. Anema heeft dat al een aantal keren zonder succes aangevochten bij de rechter.

Hij heeft dinsdag bij de Raad van State gemeld dat hij de beer nu terug wil sturen naar Canada en de beer dan met de goede papieren opnieuw naar Nederland wil halen. Het ministerie denkt dat dat niet mogelijk is, maar de Raad van State ziet wel mogelijkheden. De raad doet daar binnenkort een uitspraak over.