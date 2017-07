"Personeel Duinen Zathe schoot wel tekort"

De medewerkers van Duinen Zathe in Appelscha zijn afgelopen zondag wel degelijk tekortgeschoten bij het ongeluk met een achtbaan. Dat zegt Erwin Hoekstra uit Lutjegast. Zijn dochter van elf en zijn moeder raakten gewon toen de achtbaan een onverwachte noodstop maakte. Hoekstra - oorspronkelijk uit Harkema - heeft zijn familieleden toen zelf uit het bakje moeten halen, ook omdat het personeel niet in actie kwam.

"Het verhaal dat is verteld in de media door Jeroen Kolthoff klopt niet", aldus Hoekstra. "Het personeel schoot aardig tekort. De jongens die bij de achtbaan stonden deden niets. Het was in eerste instantie een en al paniek, want mijn dochter lag buiten bewustzijn in de armen van mijn moeder. Voor ons is het traumatisch wat er gebeurd is." Hoekstra was in Duinen Zathe voor een familiedag. Die dag verliep anders dan ze zich voorgesteld hadden. Familieleden die niet gewond raakten zaten anderhalf uur vast op het hoogste punt van de achtbaan.

Jeroen Kolhoff van Duinen Zathe kijkt anders tegen de gang van zaken aan. Volgens hem zou zijn personeel wel adequaat gereageerd hebben. Het pretpark wil graag in gesprek met de familie blijven, als daar behoefte aan is, zo laat Kolhoff van Duinen Zathe weten.