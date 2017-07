Toeristen trekken massaal naar Fryslân

Het gaat goed met de toeristische sector in Fryslân. De bezetting van hotels, campings en bijvoorbeeld bed and breakfasts was in juli voor 95 procent bezet en ook augustus is er een bijna volledige bezetting. Niet alleen de Waddeneilanden doen het goed, ook in de provincie is de toerist massaal aanwezig.

Volgens Martin Cnossen van Merk Fryslân is de afgelopen jaren al een positieve trend in het aantal toeristen in onze provincie waarneembaar. Dit jaar komen er weer meer dan vorig jaar. Er zijn verschillende factoren die een rol spelen bij de populariteit. Culturele Hoofdstad 2018 zorgt nu al voor meer bekendheid van de provincie. Friezen en Nederlanders kiezen steeds vaker voor een vakantie in eigen land. Dat zou te maken kunnen hebben met de terrorismedreiging in andere landen. Vooral Duitsers kiezen voor Fryslân als vakantiebestemming, maar ook steeds meer Belgen en Fransen weten Fryslân te vinden.