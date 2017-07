Nachtelijke vernielingen aan volkstuintjes Oosterwolde

Eigenaren van volkstuintjes aan de Ter Borglaan in Oosterwolde hebben 's nachts te maken gehad met vernielingen. Het gaat ieder jaar wel een keer mis tijdens de zomervakantie, maar zo ernstig als deze keer is het nog nooit geweest. Tuingereedschap ligt overal, plastic kassen zijn kapot gesneden en planten uit de grond getrokken. Ook zijn er stoelen en tuingereedschap gestolen.

Volgens het bestuur van de volkstuintjes zijn het waarschijnlijk jongeren uit de omgeving die de de tuintjes hebben vernield. De politie zegt dat ze er niet veel aan kunnen doen omdat er 's nachts maar een survaillance-auto beschikbaar is in de gemeente. De politie heeft de eigenaren aangeraden zelf 's nachts de boel in de gaten te houden. Maar dat is lastig omdat de meeste tuinders al een hoge leeftijd hebben.