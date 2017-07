Extra maatregelen Terschelling tegen overlast van jongeren

Terschelling neemt extra maatregelen om overlast door vakantievierende jongeren te voorkomen. Dat is gedaan nadat het aantal klachten over overlast afgelopen jaar sterk is toegenomen. Het gaat voornamelijk om meldingen uit de dorpen Midsland en Landerum. Sinds een paar weken is daar iedere woensdag overleg met vertegenwoordigers van de dorpen. Ook zijn er praktische maatregelen genomen, zoals het weghalen van hangbankjes en het verbeteren van de straatverlichting. Ook zijn beveiligers flexibeler in te zetten. Het is allemaal bedoeld om de overlast te beperken, maar zeker niet om jongeren weg te jagen, aldus burgemeester Bert Wassink.