In het eerste halfjaar 456 keer succesvol ingebroken

In de eerste zes maanden van 2017 hebben inbrekers 456 keer succesvol ingebroken in Fryslân. Dat blijkt uit een analyse van de nationale politiecijfers. Er werd in onze provincie 591 keer een poging gedaan om in te breken. Dat betekent dat 135 inbraken niet zijn geslaagd en dat 77,2% van de inbraken wel zijn geslaagd.

Er is ook gekeken naar gemeentelijke verschillen. Daaruit blijkt dat de meeste inbraken per inwoner gedaan werden in de gemeente Leeuwarden. Hier werd 217 keer geprobeerd om spullen van anderen mee te nemen. Dat lukte 158 keer. Andere gemeenten met hoge inbraakcijfers per inwoner zijn Leeuwarderadeel, Menameradiel, Smallingerland en Opsterland.

Percentueel lukten de meeste inbraken in de gemeenten Dongeradeel (90.1%), De Fryske Marren (90%), Opsterland (85,7%), Heerenveen (85,7%) en Weststellingwerf (85%).