Wyb Feddema vrijgesproken voor brand De Kelders

De rechtbank heeft Wyb Feddeman uit Leeuwarden vrijgesproken voor de brand op De Kelders in Leeuwarden. De rechtbank volgt daarmee niet de eis van het Openbaar Ministerie, die vindt dat Feddema 'dood door schuld' te verwijten is. De eis van het OM was een celstraf van drie maanden onder voorwaarde met een proeftijd van twee jaar.

Tjalling van der Goot, de advocaat van Wyb Feddema, had bij de rechtszaak gepleit voor vrijspraak. Feddema had de gevolgen van het niet op orde hebben van de brandveiligheidsmaatregelen niet kunnen voorzien, aldus Van der Goot. Hij stelde ook dat er nog nooit iemand is veroordeeld door een brand in een huis dat niet van de verdachte is, zei Van der Goot bij de rechtszaak. Zoals bekend ontstond de brand in een kledingzaak naast het huis van Feddema, Idsart Otte kon niet op tijd wegkomen en kwam om het leven.

Eerder had het Openbaar Ministerie afgezien van strafvervolging. Nadat de ouders van Idsart Otte in een zogenaamde artikel 12-procedure opnieuw daarom vroegen, heeft het gerechtshof in Leeuwarden besloten dat het Openbaar Ministerie toch met een strafeis mogen komen.

Bij de uitspraak werd wel gezegd dat er niet voldaan is aan het bouwbesluit van 2012, maar dat dat niet genoeg was voor een veroordeling.