Lommel meldt dat Mathias Schils naar Cambuur gaat

De Belgische middenvelder Mathias Schils komt naar SC Cambuur. De 24-jarige speler komt over van Lommel SK, dat uitkomt op het derde niveau in België. Schils zal waarschijnlijk dinsdagmiddag gekeurd worden. Lommel meldt de transfer op de eigen Facebook-pagina. Technisch directeur Gerald van den Belt van Cambuur zegt dat er aan de transfer gewerkt wordt, maar dat het nog niet rond is.