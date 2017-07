Op de A32 bij Heerenveen is dinsdagochtend een auto op de kop in de sloot beland. Een persoon is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Bij het klaverblad raakte de auto, die uit de richting Steenwijk kwam, van de weg. De verbindingsweg tussen de A32 en de A7 richting Drachten is dicht.