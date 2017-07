Denzel Dumfries tekent voor vier jaar bij SC Heerenveen

De 21-jarige Denzel Dumfries heeft zich voor de komende vier jaar verbonden aan SC Heerenveen. De rechter verdediger wordt dinsdag in het Abe Lenstrastadion in Heerenveen gepresenteerd. Dumfries komt over van Sparta Rotterdam en moet de opvolger worden fan Stefano Marzo.

Met zijn 21 jaar wordt Dumfries gezien als een groot talent. In 2016 kreeg hij de Gouden Stier uitgereikt als grootste talent van de Jupiler League.

Woudenberg niet waarschijnlijk

Linksback Lucas Woudenberg zal waarschijnlijk geen contract tekenen bij SC Heerenveen. Hij zit nu nog bij Feyenoord, maar die club wil hem alleen aan Heerenveen verhuren. Heerenveen wil de speler juist kopen.