Voetbalvrouwen naar kwartfinales, weer hoofdrol foar Spitse

De Nederlandse voetbalvrouwen hebben zich maandagavond geplaatst voor de kwartfinales van het EK in eigen land, door ook de derde groepswedstrijd te winnen. België werd met 2-1 verslagen. Opnieuw was er een hoofdrol voor Sherida Spitse uit Sneek. Zij zette Oranje na een klein half uur op 1-0 door, net als in de wedstrijd tegen Denemarken, een strafschop binnen te schieten.

In de tweede helft maakte België gelijk, maar een kwartier voor tijd maakte Lieke Martens de 2-1 voor Oranje. Komende zaterdag speelt Oranje tegen de winnaar van Groep B.