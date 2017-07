Drukte voor dokterswacht, en het wordt nog drukker

Voor de dokterswacht behoort de zomervakantie tot de drukste perioden van het jaar, want naast Friezen doen ook steeds meer toeristen een telefonisch beroep op de dokterswacht. Bij grote evenementen als de Sneekweek worden extra mensen ingezet. Alle telefoontjes voor heel Fryslân - en dat zijn er zo'n 150.000 per jaar - komen uit bi8j het zogenaamde triagecentrum van de dokterswacht in Heerenveen. Hier zitten 's avonds om vijf uur - als de huisartsenpraktijken het antwoordapparaat aanzetten - ongeveer tien gespecialiseerde telefonistes klaar om de mensen te woord te staan. Daarnaast is er altijd een huisarts aanwezig die de triagisten kunnen helpen bij het geven van goede adviezen.

Snel afspraak of hulp

Voor zestig procent van de bellers wordt nog dezelfde avond of nacht een afspraak of een andere vorm van hulp geregeld. De andere veertig procent kan in eerste instantie uit de voeten met telefonisch advies over wat ze het beste kunnen doen. Er rijden ongeveer tien dokterswachtauto's met chauffeur door Fryslân voor het afleggen van bezoeken, maar de mensen kunnen ook zelf naar een van de vijf dokterswachten reizen, als dat nodig blijkt. De planning van die afspraken en van de routes van de dokters wordt ook op het triagecentrum gedaan.

Op telefonische piekmomenten in voornamelijk het weekend kan het voorkomen dat mensen wel eens wat langer moeten wachten, voordat ze te woord gestaan kunnen worden. Om hier wat aan te doen heeft de dokterswacht een spoedlijn gemaakt voor urgente gevallen, die altijd binnen dertig seconden wordt opgenomen. De komende herfst zal de dokterswacht investeren in een nieuwe telefooncentrale met meer mogelijkheden. In de toekomst hoopt de dokterswacht ook met beelden van mobile telefoons te kunnen werken om zo nog beter te kunnen beoordelen wat voor hulp de mensen nodig hebben. Mensen die twijfelen of het wel of niet nodig is contact te zoeken met een dokter of de dokterswacht, kunnen ook terecht op de app of website, die speciaal daarvoor is gemaakt.