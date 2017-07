Opvang Zienn: minder mensen, ernstigere problemen

De noordelijke opvangorganisatie Zienn heeft in 2016 in totaal 2274 mensen opgevangen. Dat is negen procent minder dan in 2015. Volgens bestuurder Alice Vellinga betekent dat niet dat Zienn het minder druk had, want de mensen die zich melden, hebben vaker ernstige problemen zoals psychische problemen en verslaving, en daardoor blijven ze steeds langer. Bovendien is het voor mensen in de crisisopvang of nachtopvang heel moeilijk om betaalbare nieuwe woonruimte voor een nieuwe start te vinden. 2016 was zodoende geen kalm jaar voor Zienn.

Hogere bezetting

De nachtopvang in Leeuwarden had vorig jaar zelfs een 4% hogere bezetting door het langere verblijf. Mensen verblijven tegenwoordig gemiddeld zo'n 42 nachten in de nachtopvang, vijf jaar geleden was dat gemiddeld nog 30 nachten. Om meer rust te creëren in de nachtopvang streeft Zienn naar een aparte opvanglocatie voor jongeren. Zienn wil de jongeren liever niet opvangen in een vol gebouw tussen mensen met zware problemen. Zienn kwam vorig jaar in Fryslân bij 1050 gezinnen over de vloer voor ambulante begeleiding, dat is 11% minder dan in 2015. Die ambulante begeleiding staat onder druk, omdat de vergoeding daarvoor niet kostendekkend is.

Nieuwe wijze van begeleiding

Om te voorkomen dat het nog drukker wordt in de nachtopvang en crisisopvang pleit Zienn voor een nieuwe manier van intensieve begeleiding. De opvangorganisatie wil hiervoor zogenaamde 'paadjesmakers' inzetten die tussen alle regels door de kortste weg zoeken na een persoonlijke oplossing. De organisatie hoopt zo te voorkomen dat mensen in een crisissituatie uit hun huis worden gezet, want dat is volgens bestuurder Alice Vellinga van Zienn in de meeste gevallen de beste oplossing. Zienn wil hierover ook in gesprek met de gemeente Leeuwarden.