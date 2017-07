De gemeenteraad van Vlieland heeft Tineke Schokker maandagavond voorgedragen als nieuwe burgemeester van het Waddeneiland. Een grote verrassing is dat niet, want Schokker is al twee jaar waarnemend burgemeester en was door de gemeenteraad nadrukkelijk gevraagd te solliciteren.

Er hadden twaalf mensen gesolliciteerd op de baan van burgemeester. Schokker is sinds april 2015 waarnemend burgemeester en was daarvoor acht jaar lang gedeputeerde.