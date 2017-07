Het was maandag aardig weer in Bakkeveen, en dat kunnen ze daar deze week ook wel gebruiken. Er wordt namelijk een voetbalkamp voor kinderen gehouden op de velden van VV Bakkeveen. Het is de zeventiende keer dat er zo'n voetbalkamp georganiseerd wordt. Wolter Nuland van de vereniging is er al vanaf het begin bij en vertelde verslaggever Hayo Bootsma alles over het kamp.